Красноярские зрители оценили новый водевиль «Медведь» композитор Глеба Сидельникова, который накануне, 22 декабря, давали на сцене Красноярского музыкального театра. Впечатления были самим позитивными: «Невероятно легкий, весёлый, чуть гротесковый, но очень добрый!..» Или «Это не классическая постановка пьесы, это режиссерская интерпретация с большим количеством музыкальных номеров, с интересным вкраплением элементов немого кино, с новыми героями. Тут необычное все!»«Медведь» - это последняя премьера уходящего года. История о соседях-помещиках – безутешной вдове и отставном поручике, жизнь которых в одно мгновение перевернул судьбоносный случай. Расписки, угрозы, дуэли – к чему только не подтолкнули их стесненные обстоятельства, пока в дело не вмешается любовь.Режиссер-постановщик заслуженный артист России Владислав Питальский поясняет, что у команды водевиля получился спектакль в спектакле, где на глазах у зрителей оживают персонажи картин, а режиссер пытается управлять артистами и направлять действие в нужное русло.Остается добавить, что следующие показы водевиля «Медведь» состоятся 9 и 10 января. Билеты в продаже в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: (391) 221-52-42.