Чего не сделаешь ради того, чтобы только дом продать. Наверное, если бы ни такая необходимость, злостный алиментщик из Енисейского района не скоро бы погасил свой долг перед двумя детьми. А долг накопился немалый – за несколько лет более 180 тысяч рублей. Решение суда он игнорировал, чувство ответственности для него тоже, видимо, был пустой звук.А тут понадобилось продать недвижимость. Стал готовить документы и тут узнал: судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий с имуществом должника. И обойти этот запрет нельзя никак. Есть только один способ – выплатить долг. В конце концов мужчина решил, что для него будет лучше выплатить алименты. Причем не только перевел им на счет все 180 тысяч, но еще и на год вперед сумму. И только после этого смог продать дом, сообщает интернет-издание 1line.info.