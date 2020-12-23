Жители Туруханска в 50-градусный мороз остались без тепла и света. Сегодня утром, 23 декабря, там внезапно прекратилась подача электроэнергии. И жители частного сектора, которые отапливаются насосными батареями, оказались в неприятной ситуации. О чем рассказали «ТВК Красноярск».По словам сельчан отключение произошло в 7:30 утра. Причем никто их заранее об этом не предупреждал. В компании «ТуруханскЭнергоком», которая занимается обслуживанием поселка, прокомментировали, что да, было отключение, но на 2 часа. И уже в 10:30 проблема была решена. Но жители уверяют: дали электроэнергию всего на 40 минут, а потом она снова пропала. Успели только чуть-чуть отогреться, и все. Второй раз вернулась в 15:30. Люди не уверены, что это снова не повторится в течение дня или завтра-послезавтра. Тем более, что происходят подобное регулярно.«Световой день у нас заканчивается к 15:30, после этого на улице темнеет, мороз крепчает», – жалуются жители села на неприятные сюрпризы.