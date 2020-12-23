И вновь новости о нападении агрессивных бродячих собак. В уходящем году из-за коронавируса как-то отошли на второй план многие общегородские проблемы. Но они не исчезли и по-прежнему требуют решения. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, в начале ноября на улице Семафорной стая из восьми бродячих собак напала на 15-летняя девушку.Это произошло прямо у дома девятиклассницы, она поздним вечером возвращалась и стала объектом агрессии стаи. Чудом ей удалось отбиться, затем она обратилась в трамвпункт, где ей обработали левый коленный сустав. После приема врач, который оказывал девушке помощь, позвонил и сообщил обо всем в полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собакЧетверо из пяти красноярцев, найденных мертвыми со следами укусов, погибли из-за нападения бездомных собак. Сегодня, 18 марта, эту информацию подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю (подробнее).