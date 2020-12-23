В Красноярске открылся необычный магазин - под названием «Твоя полка». Задумка очень простая и интересная. В нем можно арендовать всего одну полку – для продажи чего угодно. Оплата варьируется от 150 до 350 рублей за неделю. Все зависит от расположения. Есть ограничения по сроку аренды – не меньше недели. Как оказалось, проект интересен в первую очередь тем, кто самостоятельно делает бижутерию, украшения, значки, изделия из дерева и многое другое. Здесь же можно разместить вязаную продукцию: шапки, варежки, которые сейчас особенно актуальны.Подобные магазины, уже работают в 19 городах по России. И пользуются популярностью. Тем более магазин не устанавливают наценку на изделия. Продавец сам назначает цену, деньги после продажу идут ему. Сам же магазин зарабатывает исключительно на аренде.В соцсетях уже обсуждают проект. Одни хвалят, другие шутят – такими темпами, будут сдавать в аренду метр в квартире, место в машине. Экономия. А что, такие времена...