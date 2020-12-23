ГИБДД Красноярска рекомендует автомобилистам воздерживаться от дальних поездок в ближайшее время, когда температура воздуха опустится до -30, -35 градусов. Во-первых, вождение в таких экстремальных условиях требует большого внимания. Во-вторых, в дороге может случиться техническая неполадка и ждать помощи в мороз непросто. Но уж если возникла острая необходимость, тогда приготовьтесь к путешествию, как следует, предусмотрите все варианты.Для начала нужно обязательно проверить техническое состояние автомобиля, запас топлива, все необходимое для мелкого ремонта, колесо-запаску. Для себя – теплую одежду. Если есть валенки – это будет отлично, в багажнике места много не займут, а в мороз спасут. И обязательно небольшой запас пищи, горячий чай в термосе. И еще сообщите своим родным, куда едете, когда планируете добраться. И по какой дороге.Если произошло ДТП или автомобиль сломался, установите предупреждающие знаки. И звоните на телефон экстренной службы 112. Кстати, вызов пойдет, даже если у вас отрицательный баланс на телефоне или вовсе нет сим-карты.И пожелание от госавтоинспекторов всем водителям: если увидели, что на трассе кто-то попал в затруднительное положение, помогите ему. Или сообщите ближайшему экипажу ДПС.