Бывший исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Бауди Гутаев останется под стражей еще на три месяца – до 23 марта 2021 года включительно. Такое решение принял накануне, 22 декабря, Красноярский краевой суд. Тем самым он удовлетворил ходатайство следствия. Гутаев обвиняется по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, по предварительному сговору в крупном размере».Днем ранее краевой суд вынес такое же постановление в отношении брата экс-прокурора – Докки Гутаеву. Он подозревается в преступлении, предусмотренном статьей «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере»). В камере следственного изолятора он также останется до 23 марта.Добавим, что обвинения братьям предъявили в декабре 2019 года. Следком настаивает на их изоляции, считая, что вне стен СИЗО они могут вмешиваться в ход следствия, в том числе оказывать давление на свидетелей.