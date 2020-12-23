В Норильске из-за сильных морозов отменили обязательные занятия в школах для учеников всех классов – и младших, и старших. Точнее не так, не отменили, а – официальное сообщение городской администрации – разрешили не посещать школу, на усмотрение родителей. В школах будут дежурные педагоги, если кто-то из ребят все-таки придет, его найдут чем занять. Но вряд ли кто отважится выйти из теплой квартиры, когда за окном трескучий мороз.О том, что в Красноярск придут морозы до -35 градусов, мы сообщали накануне. Но жители краевого центра могут порадоваться – легко отделались. А вот на Таймыре и на севере Эвенкии столбик ртутного термометра упадет до минимальной отметки в минус 50 градусов. Синоптики говорят, что и до минус 55 можно ожидать. А северяне шутят в соцсетях, что для них по спецзаказу давно пора выпускать уличные градусники с отметками до минус 70.Остается добавить, что сегодня, 23 декабря, на 8 часов утра в Норильске было -42 градуса. А численность города и поселков Таймыра составляет около 240 тысяч человек.