Объявлены поиски пропавшего в Красноярске 27-летнего мужчины. Ориентировка: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске объявлены поиски 27-летнего Анатолия Головнева. Мужчина пропал еще 18 декабря и с тех пор о нем нет никаких известий. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» присоединились к поискам, которые уже ведет полиция, и распространяют ориентировки в надежде, что отзовутся очевидцы и расскажут о местонахождении Анатолия.

Живет молодой человек в Солнечном, на проспекте 60 лет образования СССР, 58. Около 12 часов дня 18 декабря он ушел из дома. В тот момент на нем была черная трикотажная шапка, черная зимняя удлиненная куртка, черная футболка с белой надписью, черные спортивные штаны, черные зимние кроссовки.

Приметы: на вид 30 лет, рост 185-190 см, крупного телосложения, глаза светло- карие, волосы светлые, прямые, средней длины. Из особых примет – на груди, в районе левой ключицы, шрам 10 см.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 226-23-59 – дежурная часть отдела полиции № 9

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).