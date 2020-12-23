ПСБ одним из первых банков в России запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение – теперь открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и даже ипотеку можно со смартфона, без единого посещения офиса.

Для этого достаточно пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение.

Процесс занимает несколько минут, для удаленной идентификации нужно:

• скачать мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play

• в мобильном приложении ПСБ нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных

• перейти в мобильное приложение Единой биометрической системы «Биометрия»

• ввести логин и пароль для авторизации на Госуслугах, предоставить разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание

• следуя инструкциям на экране, подтвердить свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность

• подписать договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.

После этого клиенту будет доступен полный функционал мобильного банка ПСБ, и он сразу сможет получить полный спектр банковских услуг. Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в одном из отделений из списка https://bio.rt.ru/citizens/. Для регистрации понадобится паспорт и номер СНИЛС.