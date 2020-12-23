В Красноярске на Дубровинского построят подземный переход Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Дубровинского построят подземный переход. Он появился возле Театральной площади. В скором времени там планируется реконструкция, площадь ждет глобальное обновление. А после этого, по прогнозам администрации города, там увеличится количество отдыхающих. Следовательно, возрастет и трафик через проезжую часть. Для безопасности горожан переход через оживленную улицу Дубровинского на набережную просто необходим. Учитывая новую концепции общественного пространства, это должен быть именно подземный переход.

Депутаты Горсовета с мэрией согласились и утвердили в бюджете на 2021 год сумму на проектирование перехода – 15 миллионов рублей. Во сколько обойдется само строительство, пока не сообщается.

К слову, переход будет не простым, там появятся кафе, теплые туалеты и лифт с выходом на автомобильную парковку и к памятнику Чехову.