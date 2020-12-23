Ранним утром в столице Хакасии оштрафовали более 20 водителей за неуважение к пешеходам. Фото: пресс-служба ГИБДД Хакасии

В столице Хакасии за утро оштрафовали более 20 водителей за неуважение к пешеходам. Согласно статье 12.18 КоАП РФ это – от 1500 до 2000 тысяч рублей. В пресс-службе республиканского ГИБДД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сегодня, 23 декабря, ранним утром сотрудники Госавтоинспекции Абакана устроили рейды на оживленных улицах города. И останавливали водителей, которые не предоставляли преимущества тем, кто шел пешком по холоду.

Водители извинялись, объясняли, что спешат на работу. Или делали вид, что вообще не заметили пешеходов, которые вплотную подошли к переходу. Так или иначе, оправдания не принимались. Правила – есть правила. И дорожные полицейские тут же выписывали административные протоколы.

К слову, с начала года на территории города Абакана зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 56 пешеходов получили ранения и 6 погибли.