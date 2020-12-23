Житель Железногорска вместо квадрокоптера купил футболку и упаковочную бумагу. Фото: пресс-служба полиции

Житель Железногорска вместо квадрокоптера купил футболку и упаковочную бумагу. Разочарованию его не было предела, когда вместо желанного беспилотника в посылке ему пришли совершенно ненужные вещи. За которые он, к тому же, заплатил немалую сумму.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. В начале декабря этого года 56-летний мужчина увидел в интернете рекламу: виртуальный продавец предлагал приобрести квадрокоптеры. И волшебное слово «со скидкой». Потерпевший заполнил заявку, указал номер своего телефона. Вскоре ему позвонили и сообщили: посылка придет через несколько дней, оплатить ее нужно будет наложенным платежом.

Через 10 дней мужчина и в самом деле получил посылку, заплатил 5 тысяч рублей, принес домой, вскрыл, а там – невзрачная футболка и грубо нарезанные листы серой бумаги, в которую при СССР заворачивали колбасу и конфеты. В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Когда отравителя найдут, ему грозит до 2 лет лишения свободы.