Почти 80% красноярцев признались в доверии полиции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 80% жителей Красноярска и края признались в доверии полиции. Опрос, в котором приняли участие 7 223 человека (3 375 мужчин и 3 848 женщин), провели сотрудники ГУ МВД России по региону вместе с волонтерами. Принимались ответы от респондентов от 18 лет и старше. Им предлагали заполнить анкету из пяти вопросов.

И вот какие результаты были получены:

- 76,8% опрошенных заявили, что чувствуют себя защищенными от преступников;

- 77,5% доверяют полицейским;

- 76,5% положительно оценивают работу сотрудников МВД.

КОНКРЕТНО

В опросе о деятельности полиции приняли участие жители Балахтинского, Новоселовского, Шушенского, Ермаковского, Богучанского, Березовского, Назаровского, Казачинского, Большемуртинского, Пировского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского, Канского района, Абанского, Рыбинского, Ирбейского и Саянского районов, а также ряда городов Красноярского края.