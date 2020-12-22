Красноярский край работает, Хакасия и Тува отдыхают, кроме... одного города!

31 декабря рабочий день в Красноярском крае, а вот в Туве выходной Фото: Мария ЛЕНЦ

31 декабря не будет выходным днем для жителей Саяногорска (Хакасия). Глава города не поддержал идею и оставил последний день года рабочим.

В других городах республики 31 декабря – выходной.

Почему глава Саяногорска, Михаил Валов решил по-иному, возможно, причиной на это стало, что отрабатывать это выходной придется 26 декабря. Скорее всего, посоветовались и с горожанами. Так или иначе, здесь последний день года будет просто сокращенным рабочим. Такие меры позволят жителям Саяногорска посвятить последние выходные дни в этом году подготовке к празднику полноценно.

Тем более, отдохнуть после суматошных предпраздничных дней можно будет с 1 января и до 10 января. Они являются праздничными и нерабочими. Всего жители страны будут отдыхать 10 дней и только 11 января выйдем на работу.

Напомним, что 31 декабря рабочий день в Красноярском крае, а вот в Туве выходной. Вообще же, во многих субъектах 31 декабря сделали выходным. Так поступили в Волгородской, Костромской, Владимирской, Орловской и других областях. Пока начать новогодние каникулы на день раньше решили 15 субъектов РФ.