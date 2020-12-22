К воскресенью в Красноярске ударят 35-градусные морозы

Неделя в Красноярске закончится 35-градусными морозами. Фото: Мария ЛЕНЦ

К воскресенью, 27 декабря, в Красноярске ожидаются морозы до мину 35 градусов. Об этом предупредили горожан специалисты гидрометцентра.

Итак, сегодня, во вторник, 22 декабря, на улице днем минус 13, ночью минус 18 градусов. Пасмурно, небольшой снег.

В среду, 23 декабря, похолодает до минус 17 (в темное время суток минус 22). Зато осадки прекратятся.

В четверг, 24 декабря, начнутся температурные качели: заметно потеплеет. Днем ожидается минус 10 с легким снегом, ночью минус 17.

В пятницу, 25 декабря, тоже будет довольно комфортно – минус 13, снег.

А вот в ночь на субботу, 26 декабря, ударят сильные морозы – до минус 33 градусов. Днем минус 27.

Ночь на воскресенье, 27 декабря, будет самой холодной – температура может понизиться до минус 35 градусов. Днем минус 30.

Бережем себя и близких – утепляемся!