«Мне было только 10 лет»: приемная дочь обвинила красноярского преподавателя в растлении

Приемная дочь обвинила красноярского преподавателя в растлении. Фото: Мария ЛЕНЦ

Преподавателя одного из техникумов Красноярска Семена Д. обвинила в растлении приемная дочь. Об этом случае рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

По словам женщины (сейчас Зоя* переехала в Москву, у нее свой бизнес), все произошло двадцать лет назад, когда ей было всего 10, а отчиму 35 лет. Понятно, жили семьей, в одной из многоэтажек Октябрьского района.

Девочка относилась к приемному отцу, как к родному. Поэтому случившееся стало для нее настоящим шоком. Опустив подробности, можно сказать, закон трактует такое как «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 12 лет». Если вину подозреваемого докажут, ему может грозить суровое наказание.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

(*имена изменены – согласно требованиям законодательства).