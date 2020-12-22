В Красноярском аэропорту появится еще одна авиакомпания

Уже в январе прилетят первые рейсы из Татарстана Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск заходит новый авиаперевозчик, компания «ЮВТ Аэро» планирует запустить прямые рейсы в Красноярск из Казани, Челябинска, Волгограда, Омска, Кемерово и Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Информация, важная для пассажиров – ведь чем больше перевозчиков, тем больше направлений, плюс конкуренция – значит, меньше цена билета. Все помнят драматичное закрытие «КрасЭйр». Но... именно после этого в Красноярск зашли другие авиакомпании, и билеты стали на порядок доступнее.

Уже в январе прилетят первые рейсы из Татарстана. Курсировать самолеты будут с частотой 5 раз в неделю по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям - два раза в день. Стоимость билета - 5090 рублей. Это цена в одну сторону.

На маршрутах будут задействованы канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200», максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.