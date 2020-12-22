В Красноярском крае полицейского премировали за отказ от взятки

Андрей Козлов, инспектор ДПС Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейский из Железногорска получил премию за то, что отказался от взятки пьяного водителя. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В середине октября 2020 года нетрезвый водитель, которого задержали сотрудники ДПС в Железногорске, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и подписывать документы о правонарушении. Находясь в патрульном автомобиле, мужчина предложил сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение в сумме 8 500 рублей за отказ от дальнейшего разбирательства. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, мужчина настаивал на своем. Но безрезультатно.

На нарушителя завели уголовное дело по факту “Дача взятки”. Ему грозит 2 года, плюс наказание за езду в нетрезвом виде.

В Главном управлении МВД России по красноярскому краю решили поощрить сотрудника дорожной полиции за антикоррупционную позицию и профессионализм, и премировали старшего лейтенанта Андрея Козлова на 8500 рублей.