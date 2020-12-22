Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков в сегменте потребительского кредитования

Банк УРАЛСИБ занял 7 место по размеру портфеля потребительских кредитов и 8 место по объемам потребительского кредитования, согласно рейтингу, подготовленному порталом Банки.ру по итогам 9 месяцев 2020 года.

Размер портфеля потребительских кредитов Банка на 1.10.2020 года составил 65,1 млрд рублей, объем выданных потребительских кредитов за 9 месяцев 2020 года – 23,4 млрд рублей.

Подробную информацию о розничных продуктах Банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57, в отделениях Банка и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.