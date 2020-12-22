На севере Красноярского края построят полигон для испытаний ракеты «Сармат»

Межбаллистическая ракета «Сармат».

В Красноярском крае построят полигон для испытаний баллистической ракеты «Сармат». Это произойдет в Северо-Енисейском районе – уже в следующем, 2021-м году, сообщает сайт Gornovosti.ru со ссылкой на министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

На расширенном заседании коллегии глава минобороны заявил о начале работ по строительству полигона в Красноярском крае. Напомним, «Сармат» - новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 поступит на вооружение в армию России с 2021 года. Ранее были сведения, что одним из пунктов базирования окажется военная часть под Ужуром.

Комплекс «Сармат» должен прийти на смену ракете «Воевода». Одна из новых ракет может переносить сразу десять боеголовок индивидуального наведения. Она способна поразить цель за 18 тысяч километров.

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Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики (подробнее).