У женщины-водителя в 30-градусный мороз лопнуло колесо. Выручили полицейские

На фото - экипаж ДПС – старший лейтенант полиции Юрий Куданкин и лейтенант Валентин Першин. Фото: ГУ МВД России по региону.

На севере Красноярского края полицейские выручили женщину-водителя, у которой в 30-градусный мороз лопнуло колесо. Все случилось в окрестностях Лесосибирска, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На улице стояла лютая стужа, к тому же сильный ветер, вспоминает Елена Григорьева, жительница села Новокаргино Енисейского района. Ехала домой, и тут лопается колесо. Самой было бы не справиться! Потому что у меня не легковой автомобиль, а микроавтобус, у него запасное колесо под кузовом, просто так не подберешься.

Благо поблизости оказался экипаж ДПС – старший лейтенант полиции Юрий Куданкин и лейтенант Валентин Першин. Увидев, что женщина попала в беду, предложили помощь. Сняли и заменили колесо на запаску.

«Большое человеческое спасибо! – говорит Елена. – Бесконечно благодарна. Как хорошо, что есть еще люди, готовые прийти на выручку».