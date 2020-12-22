Tele2 и «Газпромбанк» запускают виртуального оператора связи

Tele2 объявляют о запуске виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл». MVNO-проект работает на сети Tele2. Новый оператор начал оказывать услуги 18 декабря. На первом этапе «ГПБ Мобайл» доступен в Москве и Московской области, а в следующем году появится в других регионах России.

«Газпромбанк» запустил оператора связи с собственным кодом сети. Компания предложит абонентам свои тарифы и набор услуг.

SIM-карту нового оператора можно будет купить в отделениях «Газпромбанка» в Москве и области. Кроме того, для безопасности клиентов будет действовать курьерская доставка – подключиться к новому оператору можно будет не выходя из дома. В 2021 году мобильная связь «ГПБ Мобайл» станет доступной для клиентов «Газпромбанка» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и других регионах.

Банковские виртуальные операторы стали драйвером роста всего рынка MVNO в 2020 году. За десять месяцев абонентская база MVNO банков на сети Tele2 выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млн абонентов на конец октября. Выручка Tele2 от работы этого сегмента увеличилась в 1,9 раза. Такие темпы развития MVNO-проектов стали возможны благодаря тому, что банки уже обладают всем, что нужно для успешного запуска: большой клиентской базой, доверием пользователей, возможностью встроить оператора связи в развитую экосистему услуг.