Группировка черных риелторов орудовала в Красноярске

Оперативники уголовного розыска МВД России скрутили четверых черных риелторов. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оперативники уголовного розыска МВД России скрутили четверых черных риелторов, орудовавших в Красноярске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подозреваемые действовали по одной и той же схеме. Находили местных жителей, так называемых «социально незащищенных» (одиноких, страдающих зависимостями, пожилых). Оформляли на них поддельные документы на жилье – втайне от настоящих владельцев. А затем продавали. Так им удалось сбыть две квартиры, причем одну из них дважды. Сумма ущерба составила больше 12 миллионов рублей, отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество» (в крупном и особо крупном размере). Сейчас один из фигурантов взят под стражу, остальные – под подпиской о невыезде.