У остановки ГорДК в Красноярске нашли тело мужчины. Фото: ЧП - Красноярск, инстаграм.

У остановки ГорДК в Октябрьском районе Красноярска было обнаружено тело мужчины. Как сообщили в паблике ЧП – Красноярск в инстаграме, человек умер прямо на улице, неподалеку от павильонов.

На опубликованном в посте фото видно: мужчина лежит на снегу. В нескольких метрах стоит полицейский автомобиль. Предварительно, криминального следа в случившемся нет – прохожему внезапно стало плохо с сердцем, и он скоропостижно скончался.

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