В Красноярске увеличили выпуск лекарств от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске увеличен выпуск медикаментов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С момента начала пандемии ковида на предприятии «Красфарма» стали выпускать на 23% больше антибиотиков и на 46% антимикробных растворов. Это стало реальным после модернизации производства.

КОНКРЕТНО

Сейчас завод производит 13 препаратов, используемых при лечении коронавируса. Это Амоксициллин и Клавулановая кислота; Цефтриаксон, Цефотаксим, Цефтазидим, Цефепим; растворы для инфузий: Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Линезолид, Ципрофлоксацин….

В 2020-м выпущено 70 миллионов флаконов и 6 миллионов пакетов растворов. Модернизация и производство новых позиций медикаментов будет продолжаться.

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