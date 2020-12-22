В Красноярске увеличили выпуск лекарств от коронавируса.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске увеличен выпуск медикаментов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
С момента начала пандемии ковида на предприятии «Красфарма» стали выпускать на 23% больше антибиотиков и на 46% антимикробных растворов. Это стало реальным после модернизации производства.
КОНКРЕТНО
Сейчас завод производит 13 препаратов, используемых при лечении коронавируса. Это Амоксициллин и Клавулановая кислота; Цефтриаксон, Цефотаксим, Цефтазидим, Цефепим; растворы для инфузий: Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Линезолид, Ципрофлоксацин….
В 2020-м выпущено 70 миллионов флаконов и 6 миллионов пакетов растворов. Модернизация и производство новых позиций медикаментов будет продолжаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали природное лекарство от коронавируса
Немецкие ученые назвали еще одно природное лекарство от коронавируса. Исследователи из университетской клиники в Эссене выяснили, что содержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять вирус, который вызывает заболевание COVID-19. Результаты своей работы они опубликовали на портале bioRxiv (подробнее).