За выходные хотели покорить несколько вершин: заблудившихся на Борусе туристов нашли благодаря костру

Заблудившихся на Борусе туристов нашли благодаря костру. Фото: https://vk.com/siberia_borus.

Заблудившихся в окрестностях горного хребта Борус (на юге Красноярского края) туристов нашли благодаря костру. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

Как оказалось, двое мужчин, им 35 и 41 год, на выходные отправились в парк «Шушенский бор». За несколько дней собирались покорить сразу несколько вершин Боруса, но просчитались – сбились с пути.

Поняв, что сами выбраться не сумеют, позвонили спасателям. Как смогли, описали место, в котором находятся. Сотрудники Южно-Сибирского отряда МЧС России (Абакан) на двух снегоходах, а также добровольцы из Саяногорска тут же выдвинулись на место. Но уже смеркалось, час за часом, наступила ночь.

Однако поиски не прекращали: люди были в беде, а спасатели хорошо знают эти места, для них самих опасности не существовало. В какой-то момент заметили далекий свет от костра и над ним – сигнальные ракеты.

Обошлось! К утру заблудившихся эвакуировали в безопасное место, им ничего не угрожает. Между тем спасатели призывают туристов (особенно тех, кто отправляется в поход зимой): не стоит переоценивать свои силы. Обязательно зарегистрируйте свой маршрут в МЧС.