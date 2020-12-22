Не пропустил Mercedes при повороте: 3-летний ребенок пострадал в ДТП в Красноярске

В аварии на улице Киренского в Красноярске пострадал 3-летний ребенок. Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

При столкновении автомобилей Mercedes и Mitsubishi в Красноярске пострадал 3-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Авария случилась накануне, 21 декабря, на улице Киренского. Водитель Mitsubishi, поворачивая, не пропустил Mercedes, который ехал прямо. Между тем в салоне «немца» находился 3-летний малыш.

Благо ребенок был в детском автокресле – серьезных травм он не получил. Тем не менее дорожные полицейские еще раз напоминают водителям: при повороте налево или развороте вне перекрестка вы обязаны уступить встречному транспорту. Что касается перевозки детей, они должны быть в специальных удерживающих устройствах - автокреслах.

КОНКРЕТНО

В 2020-м году из-за нарушения правил очередности проезда в Красноярске и Дивногорске случились 237 аварий. В них были травмированы 306 человек, погибли трое.