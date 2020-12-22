Проект «Восток Ойл» принесет дополнительные доходы в бюджет Красноярского края

В Красноярском крае запущен мегапроект «Восток Ойл». Фото: Роснефть

Реализация проекта «Восток Ойл» компании «Роснефти» на севере Красноярского края увеличит доходы регионального бюджета на треть. Край станет основным бенефециаром проекта. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, участие региона в строительных работах и материально-техническом снабжении объектов «Восток Ойла» принесут краю до 14% от общего объема доходов в рамках инвестиционной стадии проекта.

Совокупный объем инвестиций в проект «Восток Ойл» в 2021-2024 годах составит 1,8 трлн рублей, при этом край может рассчитывать на увеличение валового регионального продукта на сумму не менее 252 млрд рублей. В целом реализация проекта принесет краю 23,54 трлн рублей. Для сравнения: в 2018 году ВРП региона составил 2,28 трлн рублей.

Кроме того, эксперты РАН оценили чистый эффект для бюджета края на инвестиционной стадии проекта с 2021 по 2024 год с учетом налоговых и инвестиционных стимулов – около 10% от дополнительного роста ВРП (25,2 млрд рублей).

Таким образом, в перспективе трех лет нефтяная отрасль увеличит бюджет региона на треть, а на операционной стадии проекта поступления составят сумму в 10 раз превышающую годовой ВРП края.

Напомним, в Красноярском крае запущен мегапроект, который станет ресурсной базой для нефтегазовой промышленности России, - «Восток Ойл». В него войдут месторождения Ванкорского кластера, Западно-Иркинский участок и Пайяхская группа месторождений. Суммарные ресурсы проекта 6 млрд тонн нефти.

Первая очередь «Восток Ойла» обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, вторая увеличит возможности до 100 млн тонн. Планируется, что в 2024 году «Роснефть» начнет отгружать 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.