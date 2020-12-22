Красноярцам пригрозили штрафом до 3 миллионов за незаконную рубку елок

Красноярцам пригрозили штрафом за незаконную рубку елок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска напомнили о крупных штрафах за незаконную рубку елок. В преддверии новогодних праздников мобильные группы проводят рейды, осматривают городские леса и парки, чтобы предупредить нарушения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделяют площадкам, где растут елки, сосны и пихты. Это район Гремячей гривы, Академгородок, Удачный, Горный, Торгашино, совхоз «Октябрьский», леса у плодово-ягодной станции и стадиона «Ветлужанка», а также территория нацпарка Столбы.

Нельзя просто так срубить дерево и в обычном лесу, подчеркивают специалисты, это экологическое преступление. Уже за две елки может грозить уголовная ответственность.

КОНКРЕТНО

Согласно лесному кодексу, вырубка без разрешения хвойных деревьев может обернуться штрафом до 500 тысяч рублей или принудительными работами до двух лет. Плюс за каждое срубленное дерево придется еще и заплатить. Одна сосна, ель, пихта или кедр – это 5 434 рублей. Если размер ущерба значителен, это до 3 миллионов штрафа или срок до семи лет.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали очевидцем нелегальной вырубки, звоните 2-730-230, 2-730-127, 2-730-129 или обратитесь с заявление по адресу: Аэровокзальная, 4В, кабинет 17.

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