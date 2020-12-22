Подрядчика ремонта минусинской больницы подозревают в особо крупном мошенничестве. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подрядчика ремонта больницы в Минусинске Красноярского края подозревают в особо крупном мошенничестве – на 4,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

Компания «СТРОЙСЕКТОР» должна была выполнить капитальный ремонт детского инфекционного отделения больницы. Сумма работ - около 17 миллионов рублей. Контракт подписали в августе 2018 года, вскоре деньги были перечислены.

Однако через некоторое время выяснилось: подрядчик решил сэкономить. И ради этого сознательно пошел на нарушения при производстве работ. В итоге отделение так и не ввели в эксплуатацию.

Тем не менее директор фирмы представил фиктивный акт приемки работ. И получил по нему 4,1 миллиона рублей. А в итоге попал под уголовное дело.

«Оно было возбуждено по признакам статьи «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - говорят в СК. – Еще ранее начато производство по делу бывшего главного врача больницы, его подозревают в «Превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий».