В истязании шестерых детей в Хакасии подозревают их мать и бабушку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Родную мать и бабушку подозревают в истязании шестерых детей в Хакасии. Накануне, 21 декабря, в программе «Мужское и женское» (на Первом канале) вышел сюжет об этом, после чего было сразу же возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным журналистов, все происходит прямо сейчас в селе Туим Ширинского района. Одна из семей состоит на учете в ПДН, но работа с ней не проводится, утверждают авторы. Так, шестерых детей избивает их родная бабушка, а мать «ограничивает в передвижениях». Условия самые неблагополучные, но детей отчего-то не забирают.

- По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», - рассказывают следователи. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, обязательно будет дана правовая оценка действиям представителей органов системы профилактики.