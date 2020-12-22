Лиственница-то ненастоящая! Подрядчика нового парка в Солнечном подозревают в афере со скамейками

Подрядчика нового парка в Солнечном подозревают в афере со скамейками. Фото: паблик "Наш микрорайон Солнечный".

Подрядчика нового парка в Солнечном подозревают в афере с материалом для скамеек. По словам активистов, скорее всего, была использована ель вместо лиственницы, чтобы сэкономить, сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный».

Напомним, новый парк на пустыре появился здесь после того, как одна из жительниц Ксения Бессонова сумела дозвониться на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Она посетовала, что парк был обещан им давно, но его так и нет. Тогда глава государства дал распоряжение выполнить обещанное людям. И строители взялись за дело.

Парк уже готов, в нем устанавливают уличную мебель, ледовый городок. Скоро собираются смонтировать систему видеонаблюдения. Но вот к материалу, из которого изготовлены скамьи, у активистов возникли вопросы. Они заподозрили, что подрядчик решил заменить лиственницу на ель.

Первая (бесплатная) экспертиза показала: все в порядке. Но жители усомнились в ее результатах и организовали вторую – уже платную. И ее выводы подтвердили опасения активистов. Подрядчик на самом деле взял ель вместо лиственницы.

«Материалы будут отправлены во все необходимые инстанции, - говорят представители инициативной группы. – Подрядчику может грозить наказание – вплоть до уголовной ответственности – за махинацию с документами».

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