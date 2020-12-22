Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в новый состав Госсовета

Губернатор края Александр Усс вошел в новый состав Госсовета. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 21 декабря, Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета. В Госсовет вошли главы регионов, полномочные представители Президента в федеральных округах, руководители парламентских партий, председатель Правительства Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно. Возглавляет Госсовет Президент России.

В новый состав вошел и Губернатор Красноярского края Александр Усс. Согласно закону о Госсовете, структура является конституционным государственным органом, формируемым Президентом Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.