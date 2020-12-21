Медиков из Курагинского района допросят по делу о ликвидации «Церкви последнего завета»

Основатель Церкви последнего завета находится под следствием Фото: Алена МАРТЫНОВА

Красноярский краевой суд планирует допросить медицинских сотрудников из Курагинского района в рамках дела о ликвидации «Церкви последнего завета». Об этом стало известно 21 декабря во время очередного заседания.

- Сторона административного ответчика ходатайствовала об истребовании ряда документов от органов внутренних дел, прокуратуры Курагинского района, а также от Управления Минюста России по Красноярскому краю, - рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда. - Суд удовлетворил ходатайство представителей религиозной организации.

Также суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе свидетеля. Это один из организаторов общественной организации «Движение духовного освобождения», который заявил, что к нему анонимно обращались люди, которые жаловались на деятельность «Церкви Последнего Завета».

После этого прокуратура попросила вызвать в качестве свидетелей медицинских работников Курагинской районной больницы и бывших адептов церкви. Допрос назначен по видеоконферецсвязи на 23 декабря. После чего в судебном заседании до этой даты был объявлен перерыв.

Напомним, 22 сентября этого года основатель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) был задержан вместе с двумя помощниками в Городе солнца. Его доставили в Новосибирск, где идет расследование уголовного дела по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

В прокуратуре пояснили, что в результате экспертной проверки подтвердилась информация о том, что «уставы организации Виссариона содержат доктринальные рекомендации, которые ограничивают свободу и неприкосновенность личности, права на защиту семьи, материнства и детства, на образование, а также право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В учении допускается признание отклоняющегося поведения, в частности суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака».

На основании этого в суд поступил иск о ликвидации организации Виссариона и исключения «Церкви Последнего Завета» из Единого государственного реестра юридических лиц.

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