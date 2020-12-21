Житель Абакана угрожал ломом полицейскому, который приехал забрать его 3-месячного ребенка

Мужчине грозит срок за свое поведение Фото: Мария ЛЕНЦ

33-летний житель Абакана предстанет перед судом за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В августе 2020 года в инспекцию по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных поступила информация, что в одной из семей мать и отец спились, а их трехмесячный ребенок находится без присмотра.

- В целях изъятия ребенка из семьи и помещения в специальное учреждение для несовершеннолетних по указанному в сообщении адресу выехали сотрудники ОУУП и ПДН УМВД России по городу Абакану в сопровождении двух полицейских, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.

Во дворе незваных гостей встретили молодые родители. Оба пьяные, вели себя агрессивно, матерились. В итоге хозяин дома схватил металлический лом и стал, если говорить официальным языком, «словесно угрожать полицейским применением насилия».

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.