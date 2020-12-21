Красноярцев приглашают на праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп»

Праздничный концерт состоится уже в пятницу Фото: Красноярский музыкальный театр

В Красноярском музыкальном театре состоится праздничный музыкальный концерт «Новогодний калейдоскоп», показы которого стартуют уже в эту пятницу, 25 декабря. Это будет лишь начало череды атмосферных мелодичных вечеров, которая завершится на Рождество.

В малом зале под аккомпанемент камерного состава оркестра солисты театра исполнят известные композиции из знакомых многим кинофильмов, которые практически каждый смотрит из года в год: «Три белых коня», «Пять минут», «Песенка о белых медведях» и многие другие.

Будет много интересного Фото: Красноярский музыкальный театр

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, чудеса тоже будут! Обязательно! Команда концерта готовит для гостей театральные сюрпризы и праздничное настроение.

Зрителей приглашают на концерты: 25, 26, 27, 29 и 30 декабря, а также со 2 по 7 января.

Информацию о билетах можно уточнить на сайте театра.

Справки по телефону: 221-52-42.

Возрастная категория: 12+.