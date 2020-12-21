Били ножом и стамеской: в Красноярске отец взял на разборки двух сыновей, все трое отправятся в колонию за убийство

За жестокое убийство отец и его сыновья получили длительные сроки Фото: Мария ЛЕНЦ

46-летний житель Туруханска и его сыновья (одному 18 лет, другому 22) признаны виновными в убийстве и покушении и на убийство.

Все произошло в Красноярске 4 июля прошлого года. По версии следствия около четырех часов утра эта троица вооружилась ножом и стамеской и отправилась на разборки. Возле магазина «Фасоль» в Свердловском районе они напали на трех красноярцев. В результате 37-летний мужчина скончался на месте, его 28-летний брат успел сбежать. 19-летнему парню, который буквально за несколько минут до кровавой расправы познакомился с братьями, вовремя оказали медицинскую помощь.

Приговор Красноярского краевого суда: отцу – 22 года лишения свободы, его старшему сыну – 15 лет, младшему сыну – 17 лет.

- Злоумышленники вину в предъявленном им обвинении не признали, в тоже время их вина была доказана совокупностью собранных по уголовному делу субъективных и объективных доказательств, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю.