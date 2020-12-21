Гречка, чай, консервы: в красноярских школах начали выдавать продуктовые наборы

Продуктовые наборы Фото: администрация города

В красноярских школах начали выдавать продуктовые наборы для учеников, которые относятся к льготной категории. Как рассказали в пресс-службе администрации города, первую часть родители смогут получить в школах до конца текущей недели. Еще один набор продовольствия льготники смогут получить до конца года. Дату, когда будут выдавать наборы, сообщать в конкретном образовательном учреждении.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, продуктовые наборы (исходя из количества учебных дней, за исключением дней больничного) получат все льготники, которые находились с 9 ноября по 6 декабря на дистанционном обучении. Школьники, которые сейчас обучаются в очном режиме, питаются в столовых. Стоимость продуктового набора рассчитывалась из количества учебных дней, в Красноярске в день она составляет 54 рубля 53 копейки. Получается, что стоимость сухого пайка за 20 учебных дней - 1090 рублей 60 копеек.

Что входит в состав набора? Состав продуктов определяется каждой школой самостоятельно с учетом рекомендаций.

- Наборы могут включать макаронные изделия, гречку, чай черный, кабачковую икру, консервированную кукурузу; а также мясные и рыбные консервы, молоко, сгущенку, сахар, карамель и подсолнечное масло, - рассказала заместитель руководителя главного управления образования Марина Аксенова. - Перечень продуктов согласован с Роспотребнадзором.

Добавим, что льготное питание в городских школах сейчас получают четыре тысячи льготников.