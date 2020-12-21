В Красноярском крае за год в службу «112» поступило около 2 миллионов звонков

В службе работает более 300 человек Фото: правительство края

За год на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило около 2 миллионов вызовов. Больше всего обращений поступило в скорую помощь - 70 процентов, остальные - в полицию, пожарную или газовую службы.

- Единый номер «112» работает в крае в тестовом режиме с декабря 2019 года, - рассказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. - Служба «112» действительно очень востребована среди жителей региона. Сегодня к системе подключены все муниципальные образования края, а общее число сотрудников службы в регионе составляет более 300 человек. В первой половине 2021 года систему планируется ввести в промышленную эксплуатацию.

Служба «112» очень востребована среди жителей региона Фото: правительство края

За этот год систему «112» существенно модернизировали. Теперь она интегрирована с геоинформационной системой органов государственной власти края «Енисей-ГИС» и многоуровневой системой мониторинга транспортных средств МЧС России МНИС ГЛОНАСС.

- В системе появился поиск места происшествия по остановочным пунктам транспорта и организациям, заработал сервис прямого и обратного геокодирования для повышения точности определения адресов и возможных мест происшествий, - пояснил заместитель руководителя «Центра информационных технологий», руководитель службы «112» Артем Бусовиков.

Была актуализирована база адресов по крупным городам региона – это Красноярск, Канск, Ачинск, Норильск, Дудинка, Минусинск. Обновленная база данных адресов и дополнительные сервисы для операторов позволяют получать максимально точную информацию о месте происшествия, что поможет сотрудникам спецслужб действовать оперативнее.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, еще одно нововведение - сопряжение системы «112» края с Хакасией и Томской областью. В 2021 году планируется интеграция с Иркутской и Кемеровской областями. Для эффективного взаимодействия организовано прямое соединение между телефонными станциями Систем-112. Это позволит оперативно направлять необходимую для реагирования информацию в систему соседнего субъекта.

В апреле 2020 года в крае было запущено мобильное приложение «112», которое постоянно совершенствуется. С помощью него жители региона могут оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях и других событиях. Через приложение можно позвонить в службу «112», нажав на одну кнопку. Приложение доступно для скачивания в «PlayМаркет» и «AppStore». Добавим, модернизация системы проходит в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Кстати, совершить звонок на номер «112» можно, даже при отсутствии в телефоне сим-карты.