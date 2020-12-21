Министр спорта Красноярского края: «Окончательное решение о проведении соревнований принимает Совет FIS»

Красноярск был единственным претендентом на проведение этих соревнований Фото: министерство спорта края

На минувших выходных стало известно, что чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в Красноярске может не состояться в 2025 году. Вот что сказал по этому поводу министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев:

«Только недавно стали известны решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и позиция, которую озвучил FIS. Но окончательное решение о проведении соревнований принимает Совет FIS. Еще официального заседания по этому вопросу не было. Ждем итоговых решений, которые будем исполнять. Мы, безусловно, уважаем решение CAS. Конечно, это удар по российскому спорту. Санкции, которые наложены, не будут способствовать нашему пребыванию на международной арене, но, тем не менее, нужно все выполнять».

Затронут ли наложенные санкции другие важные спортивные мероприятия? Министр отметил, что по волейболу прогнозы более благоприятные. Уже заключен договор о проведении турнира между Международной федерацией волейбола (FIVB) и Всероссийской федерацией волейбола: «Вероятность проведения отдельных матчей группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в Красноярске – 99 процентов».

В январе ожидается инспекционный визит оргкомитета, где ситуация окончательно прояснится.

Павел Ростовцев Фото: министерство спорта по Красноярскому краю Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мы с оптимизмом смотрим на эту ситуацию. Думаю, что все будет в порядке!», - подытожил Павел Ростовцев.

Состоится ли чемпионат мира по спортивной борьбе? В министерстве региона ждут оглашения позиции Объединенного мира борьбы (UWW).

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