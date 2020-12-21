Энергетики предложили депутатам изменить условия льготного подключения к сетям

Максим Шитиков и Анатолий Матюшенко. Фото: Красноярскэнерго.

В Красноярске прошло заседание Совета потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». На совещании в онлайн-режиме депутаты Законодательного собрания, руководство компании «Россети Сибирь», представители бизнес-сообщества подвели итоги работы энергетиков в 2020 году и определили планы на следующий период.

В 2020 году компании удалось уменьшить число технологических нарушений в сетях 6-110 кВ – по Красноярску на 10%, по краю на 4%, по сравнению с прошлым годом. Средняя продолжительность перерыва электроснабжения по городу уменьшилась на 13 %, по региону – на 4 %. В ремонтную программу 2020-2021 года энергетики включили дополнительные мероприятия на сумму 16 млн рублей по 315 обращениям граждан и органов власти.

Снизилось в текущем году безучетное потребление электроэнергии. По фактам энерговоровства составили 776 актов. В прошлом году таких актов было 1790. Энергетики связывают снижение с введенным весной режимом самоизоляции, относительно теплой зимой и установкой интеллектуальных приборов учета. Чтобы уменьшить потери электроэнергии компания «Красноярскэнерго» установила 15 000 интеллектуальных точек учета.

Директор филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Максим Шитиков рассказал и о сложностях в работе. Так, энергетикам необходимо провести ревизию мощностей.

- Неисполнение обязательств со стороны потребителей отражается и в заключении договоров на технологическое присоединение. Да, в настоящее время наблюдается рост просроченных обязательств со стороны филиала. Причина сложившейся ситуации в отсутствии авансирования на уровне тарифных решений на льготное техприсоединение и использование потребителями льготного техприсоединения для решения своих коммерческих задач, - подчеркнул Максим Шитиков. – Сейчас используется только 7% от заявленной потребителями мощности, 12,5 тысяч договоров, выполненных с нашей стороны, заявителями не востребованы. Энергетики строят сети, которыми никто не пользуется, в то время как потребители, действительно нуждающиеся в подключении, вынуждены ждать. На сегодня в «Красноярскэнерго» 12,5 тысяч договоров технологического присоединения на общую мощность 702 МВт, по которым энергетики провели работы, а обязанности со стороны заявителя не исполнены.

На заседании решили провести дополнительную встречу совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края, чтобы решить возникшую проблему.

- С представителями бизнеса у нас не закрыто 54 договора, по которым заявители не выполняют свои обязательства – мы готовы встречаться, - продолжил Максим Шитиков. – Более того, предлагаем Союзу взять на себя ответственность и расставить приоритеты – кого подключаем в первую очередь в целях сокращения ожидания.

В заключительном слове председатель Совета потребителей Анатолий Матюшенко отметил, что в целом по краю наметилось снижение аварийности, выросло качество энергоснабжения.

- Есть вопросы по дальнейшему развитию. Поэтому все предложения, которые были выдвинуты в ходе сегодняшнего заседания, будут отражены в протоколе и отработаны, - сказал Анатолий Матюшенко.