ПСБ расширил сотрудничество с предприятиями госкорпорации «Роскосмос»

Более 80 предприятий ГК «Роскосмос» подписали с ПСБ договоры по обслуживанию сотрудников в рамках зарплатного проекта. В ближайшее время зарплатные карты ПСБ станут доступны более 50 000 сотрудников госкорпорации.

Каждый сотрудник ГК «Роскосмос», уже получивший карту с эксклюзивным отраслевым дизайном, может пользоваться целым набором привилегий в рамках зарплатного обслуживания. Среди них возможность без комиссий оплачивать коммунальные и другие услуги, бесплатно совершать переводы через систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц в другие банки, без процентов снимать наличные в банкоматах любых банков на территории РФ.

Еще одним важным преимуществом зарплатной карты является возможность выбора необходимого клиенту ежемесячного бонуса: процент на остаток по карте или повышенный кешбэк по трем выбранным категориям товаров, плюс кешбэк за все остальные покупки. Также для держателей карт «Мир» предусмотрен кешбэк за покупки в магазинах партнеров платежной системы «Мир».

Возможен бесплатный выпуск до 4 дополнительных карт для себя и близких.

Соглашение о сотрудничестве по зарплатным проектам ПСБ и госкорпорация «Роскосмос» заключили 24 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

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