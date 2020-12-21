«Люди уехали, а их бросили умирать»: в Красноярском крае после закрытия придорожного кафе 5 собак оказались на улице

Собаки очень голодные Фото: соцсети

Эти собаки уже покрылись сосульками и снегом. В животе пусто, в глазах – тоска. Все пятеро трусливо прижимаются к земле при виде незнакомых людей. Увидев еду, жадно набрасываются на нее. А ведь еще недавно все было иначе. Они были сторожами. Вальяжно расхаживали по территории – охраняли. Всю жизнь прожили рядом с людьми, чувствовали себя под защитой и сами защищали. И вдруг их вышвырнули на улицу.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на трассе Красноярск-Абакан (это 108 километров от краевого центра) снесли кафе «Родничок». Все бы ничего, снесли да снесли. Но люди уехали и оставили там 5 собак.

Еще недавно они жили возле придорожного кафе Фото: соцсети

«Собак 5! Все они страшно голодные, еду не жуют, а просто глотают. Дикость и жестокость рядом с нами! И на это нельзя закрывать глаза! Никто не знает, будет ли там строиться новое кафе или что-то другое. Два дня назад я была там, никаких дорожников там нет! Стоят фуры дальнобойшиков, собаки ошиваются возле них. Я не знаю что делать. Вокруг тайга и собаки не могут выжить без нашей помощи!», - умоляет о помощи зоозащитница Александра.

Собак кормят проезжающие водители Фото: соцсети

Девушка просит всех проезжающих, покормить брошенных собак. Что делать дальше, она не знает. Просит откликнуться тех, кто хоть чем-то может помочь. Связаться с Александрой можно здесь. Это ее страничка в социальной сети.