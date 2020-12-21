Красноярская строительная компания вернет дольщику более 6 миллионов рублей за нарушение сроков сдачи квартиры

Суд вынес решение не в пользу застройщика Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю Красноярска, который купил долевое, но не дождался его в срок, выплатят солидную сумму в качестве компенсации. Такое решение вынес суд Октябрьского района. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Застройщик вследствие непринятия должных и своевременных мер по устранению строительных недостатков существенно нарушил срок передачи объекта долевого строительства, - пояснили в пресс-службе ведомства. – Это позволило потребителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве и потребовать возврата денежных средств по договору.

В результате рассмотрения суд частично удовлетворил исковые требования. Теперь строительной компании придется заплатить солидную сумму своему бывшему клиенту - 6 027 964,9 рублей.

Что в нее входит?

- деньги, оплаченные в счет цены договора, 4 188 000 рублей;

- проценты за пользование денежными средствами – 1 600 000 рублей;

- убытки – 117 000 рублей;

- компенсация морального вреда – 10 000 рублей;

- штраф – 100 000 рублей;

- судебные расходы – 12 964,9 рублей.

Красноярский краевой суд, который рассматривал дело в порядке апелляции, оставил решение без изменения.