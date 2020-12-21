Пытался завербовать подругу: уехавшего в Крым жителя Красноярска заподозрили в пропаганде терроризма

Мужчина публиковал призывы к террористической деятельности Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

И даже в Крыму бывшему жителю Красноярска не удалось скрыться от сотрудников ФСБ. 26-летнего мужчину заподозрили в пропаганде терроризма и по решению суда арестовали.

По предварительной версии следствия, подозреваемый на своей странице в одной из социальных сетей неоднократно публиковал тексты и картинки, а также комментарии к ним, с призывом к осуществлению террористической деятельности.

- В октябре 2020 года он путем отправления сообщений своей знакомой склонял ее к участию в деятельности террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено сразу два уголовных дела: по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и части 1.1. статьи 205.1 (содействие террористической деятельности).