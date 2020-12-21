На севере Красноярского края полицейские и спасатели в буран несколько часов искали мужчину с подростком

Был сформирован поисковый отряд из полицейских, спасателей и местных жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре полицейские и спасатели были подняты по тревоге на поиски 22-летнего мужчины и 16-летнего подростка.

В пункт полиции поселка Караул обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее сын вместе с другом выехал в сторону рыболовецкой точки «Алешинск». В назначенное время они не вернулись, а на улице усиливался ветер, мела метель.

- Был организован поисковый отряд, состоящий из полицейских, спасателей ГО и ЧС района и местных жителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Они на вездеходе на надувной подушке и снегоходах проверили предполагаемый маршрут передвижения пропавших, а также охотничьи домики, в которых молодые люди могли скрыться от непогоды.

Спустя несколько часов после в одном из отдаленных поселков, расположенном в 240 километрах от Дудинки, удалось обнаружить пропавших. Друзья пояснили, что решили переждать здесь непогоду. Сейчас оба уже дома, их доставили туда поисковики, их жизни и здоровью ничего не угрожает.