В ДТП с маршруткой и фурой на Октябрьском мосту в Красноярске пострадали 16 человек

Удары был очень сильный Фото: Диана ИВАНОВА

20 декабря вечером на Октябрьском мосту в Красноярске произошла серьезная авария. Маршрутный автобус №94 въехал в грузовик, стоящий на обочине. От сильного удара всю переднюю часть ПАЗа смяло, выбило лобовое стекло. В салоне в этот момент было много пассажиров, все попадали. Многие пострадали.

- По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по Октябрьскому мосту, допустил наезд на стоящий автомобиль МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал.

В обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские Фото: Диана ИВАНОВА

В отношении водителя грузового автомобиля дорожные полицейские составили несколько административных материалов. Ведь он даже не выставил знак аварийной остановки, чем грубо нарушил правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск, что за медицинской помощью обратились семь человек: 5 женщин, мужчина и 15-летняя девочка. У всех ушибы и ссадины. Водитель и кондуктор не пострадали. Инспекторы еще будут разбираться с этим ДТП, но по предварительной информации виновен водитель автобуса, он допустил наезд на препятствие (подробнее).