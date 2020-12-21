В Норильске открыли уникальный спортхолл, названный в честь знаменитой белой медведицы Айки

Новый спортхолл стал украшением Норильска и точкой притяжения любителей спорта. Фото: пресс-служба "Норникеля".

Новый спортхолл под названием «Айка» компания «Норникель» построила всего за два года и вложила в него около 3,6 миллиардов рублей.

Теперь у мини-футбольного клуба «Норильский никель», а это чемпион и обладатель Кубка России, появился свой дом.

Кроме того, «Норникель» сможет проводить здесь Спартакиады по 10 видам спорта, которые проходят в компании ежегодно. Кстати, около 6 000 человек постоянно занимаются в спортивных залах на своих предприятиях, а в соревнованиях участвуют более 15 000 сотрудников и членов их семей!

Но самое важное, сюда смогут приходить и заниматься спортом все жители Норильска. Здесь можно проводить тренировки волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, любителей других видов спорта. Здесь есть бильярд, боулинг, фитнесс-клуб, студия танца, также планируется организовать игровое пространство для детей. Спортхолл доступен и для маломобильных любителей спорта и болельщиков.

К слову, только в детскую школу по мини-футболу уже записались 120 человек!

- Занятия спортом не только поднимают настроение и укрепляют здоровье, что особенно значимо в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по-настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта были и остаются приоритетами компании, - свое видеообращение к открытию «Айки» Владимир Потанин, президент компании «Норникель», записал прямо во время тренировки по хоккею с шайбой.

Новый спортхолл назван в честь белой медведицы, которая в 1970-ые годы жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина. Старожилы Норильска помнят, как Юрий Ледин выходил гулять с медведицей на поводке, помнят и Айку, героиню его фильмов.

«Айка» построена по индивидуальному проекту, второго такого в мире нет. Дизайн, внешний и внутренний, - отражение Севера с его льдами, снегами и северным сиянием. А перед входом спортсменов и зрителей встречает скульптура белого медведя.