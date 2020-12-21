Люди несли игрушки, свечи: на месте гибели 7-месячной девочки в Туве провели акцию памяти

В Туве прошла акция памяти Фото: mintrudtuva.ru

В Кызыле 19 декабря на месте гибели 7-месячной девочки, которая замерзла насмерть в 30-градусный мороз, провели акцию памяти. Люди несли игрушки, свечи. Многие не смогли сдержать слез.

Люди несли цветы и свечи Фото: mintrudtuva.ru

Напомним, эта чудовищная история произошла в ночь на 6 декабря 2020 года. Утром на одной из дачных дорог прохожие нашли тело младенца. Вскоре были задержаны его родители. Оба пили несколько дней. Во время допроса, ни мать, ни отец не смогли пояснить, как их дочь оказалась на улице. Следователи выяснили, что грудничка забрала с собой их 48-летняя собутыльница. Пьяная в стельку женщина схватила полураздетого ребенка и потащила на улицу, по пути она завалилась прямо на дорогу и уснула. Когда очнулась, малышка была уже мертва. Подозреваемой предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 (убийство малолетнего). Только вот ребенка это уже не вернет…

Акция #будемсветомдляребенка Фото: mintrudtuva.ru

- Акция #будемсветомдляребенка призвана почтить память невинного ребенка минутой молчания, а также защитить детей и призвать нерадивых родителей, особенно молодые семьи с детьми отказаться от употребления спиртного, взять ответственность за себя и своих детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства труда и социальной политики республики. - Аналогичные акции прошли во всех селах и кожуунах республики.

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